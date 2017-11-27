Кондуктор высадил в мороз ребенка-инвалида из автобуса в Екатеринбурге

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Кондуктор из Екатеринбурга высадил на мороз ребенка-инвалида, несмотря на то, что тот предъявил проездной билет. Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура.

"Школьник, инвалид I группы, 23 ноября сел в маршрутный автобус. Ребенок оплатил проезд, что подтверждается наличием у него билета, выданного валидатором. – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. – После того, как ребенок оплатил проезд, к нему вновь подошел кондуктор и попросил купить проездной билет. Затем кондуктор попросил школьника покинуть автобус, несмотря на то, что ребенок показывал купленный им билет".

Прокуратура начала проверку, у компании-перевозчика потребуют необходимую документацию. Инцидент также привлек внимание регионального управления Следственного комитета (СК).

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге в ноябре 2016 года. Против контролера возбудили уголовное дело за то, что та высадила из автобуса девочку во время 30-градусных морозов. У ребенка не оказалось денег на проезд.