Кондуктор высадил в мороз ребенка-инвалида из автобуса в Екатеринбурге

27 ноября, 11:31
Фото: портал Москва 24/Александр Аивлов
Кондуктор из Екатеринбурга высадил на мороз ребенка-инвалида, несмотря на то, что тот предъявил проездной билет. Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура.
"Школьник, инвалид I группы, 23 ноября сел в маршрутный автобус. Ребенок оплатил проезд, что подтверждается наличием у него билета, выданного валидатором. – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. – После того, как ребенок оплатил проезд, к нему вновь подошел кондуктор и попросил купить проездной билет. Затем кондуктор попросил школьника покинуть автобус, несмотря на то, что ребенок показывал купленный им билет".
Прокуратура начала проверку, у компании-перевозчика потребуют необходимую документацию. Инцидент также привлек внимание регионального управления Следственного комитета (СК).
Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге в ноябре 2016 года. Против контролера возбудили уголовное дело за то, что та высадила из автобуса девочку во время 30-градусных морозов. У ребенка не оказалось денег на проезд.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: