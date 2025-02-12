ГД отклонила законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин с детьми

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В Госдуме отклонили инициативу фракции ЛДПР, согласно которой для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми устанавливалась бы сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект предусматривал сокращение продолжительности рабочего времени на один час в неделю, то есть рабочая неделя для женщин с двумя и более детьми длилась бы 39 часов.

"Такая продолжительность рабочего времени применима только в том случае, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ", – говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, Госдума отклонила законопроект ЛДПР, который предусматривал временный перевод работника на дистанционную работу во время сезонной аллергии, а также возможность предоставления оплачиваемых отпусков страдающим аллергией сотрудникам.

Ранее ГД также отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий хостелы и гостиницы в нежилых помещениях многоквартирных домов. Проект предлагал запретить использование нежилых помещений в качестве хостела, гостиницы или иного объекта для временного проживания неопределенного круга лиц.