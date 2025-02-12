Законопроект о возвращении оценок за поведение в школах внесен в ГД

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Законопроект о введении в школах аттестационного отзыва о поведении учащихся внесен в ГД депутатами фракции "Справедливая Россия – За правду" ("СРЗП"), сообщает пресс-служба партии.

"Считаю, что это очень важный шаг для развития всей системы российского образования", – заявил глава СРЗП Сергей Миронов.

Депутат уверен, что это не только повысит дисциплину, но и станет важным шагом для формирования гармоничной среды в школе. У детей будут лучше формироваться социальные навыки, также они будут мотивированы придерживаться правил и норм общения, так как будут понимать, что их оценивают со стороны.

"Сегодня во многих школах отношения между детьми, мягко говоря, "нездоровые". Учителям школьники часто хамят, относятся к ним с пренебрежением, и введение новой системы поможет остановить это безобразие", – отметил Миронов.

Поправки в законодательство также должны облегчить работу учителям, так как оценка поведения учеников позволит преподавателям более эффективно управлять классом и сосредоточиться на учебном процессе. Кроме того, дети будут осознавать свою личную ответственность, а плохие оценки за поведения станут сигналом для родителей, что "где-то они недоглядели" и должны срочно заняться воспитанием своих детей, считает глава партии.

Ранее член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман рассказывал, что оценки за поведение в школе полезны, но специалистам нужно обязательно разработать критерии выставления таких оценок. По словам депутата, нормы поведения общества уже изменились.

Другой представитель нижней палаты парламента предложил возобновить практику ставить двойки в дневник за поведение, что якобы поможет бороться с буллингом.

