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12 февраля, 14:31

Политика

Зеленский заявил, что при покушении на него погибли сотрудники офиса президента

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский поделился деталями покушения на него, которое, как он утверждает, произошло в первые дни после начала спецоперации. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, передает телеканал "360".

Он заявил, что слышал выстрелы, после которых погибли некоторые люди, находящиеся в офисе президента. Кроме того, для обеспечения безопасности Зеленского пришлось высадить десант.

Между тем глава Украины подписал закон о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать до 9 мая.

Вместе с тем Зеленский отверг проведение выборов на Украине до завершения боевых действий. Говоря о собственной легитимности, президент страны заявил об открытости к любым выборам, однако, как он полагает, их не может быть во время конфликта.

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