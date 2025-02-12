Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 06:58

Политика
Главная / Новости /

Депутат ван Мейерен: причиной конфликта на Украине стало желание США ослабить Россию

В Нидерландах назвали желание США ослабить Россию причиной конфликта на Украине

Фото: depositphotos/Aquir014b

Причиной украинского конфликта стало желание США ослабить Россию и сохранить свое господство над Европой и миром в целом. Таким мнением поделился депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.

По его словам, Украина стала идеальным инструментом в руках США, которые желали ослабить влияние России.

Ван Мейерен также отметил, что западные страны продолжают вооружать Киев, поскольку некоторые влиятельные люди и организации извлекают из этого выгоду. В частности, без продолжающихся боевых действий не было бы оправдания существованию НАТО.

"И именно поэтому им нужны были и предыдущие войны – в Ираке, Афганистане. Все эти войны были только в интересах небольшой группы влиятельных людей и организаций", – приводит РИА Новости слова парламентария.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут существенный прогресс. Глава Белого дома рассчитывает на скорое заключение мирной сделки.

По информации СМИ, власти некоторых стран Евросоюза с тревогой относятся к возможным прямым переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине. В частности, в Европе беспокоятся о том, что подобные процессы дистанцируют местных политиков от глобальных решений.

Трамп предложил Украине помощь в обмен на ресурсы

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика