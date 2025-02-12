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Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о невозможности заключения соглашения по Украине без участия Евросоюза похожи на истерику. Об этом написал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что участие европейских стран в данном конфликте пока способствовало только его затягиванию и росту жертв. Лидеры Евросоюза отправляли на Украину миллиарды евро под лозунги о необходимости стратегического поражения России, однако, не добившись своей цели, они заговорили о безопасности, отмечает депутат.

Слуцкий добавил, что на сегодняшний день ситуация находится не в руках Евросоюза или украинского президента Владимира Зеленского. Так он прокомментировал информацию о том, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог посетит Мюнхен для консультаций с европейскими лидерами.

"Если верить утечкам в западных СМИ, европейским партнерам вероятно будет настоятельно предложено взять на себя основное бремя помощи украинскому режиму. Вряд ли это понравится правым и евроскептикам, стремительно набирающим популярность в европейских странах", – заключил Слуцкий.

Ранее Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией, если США и Европа дадут гарантии безопасности Киеву.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, в которых будут учтены и обеспечены интересы российской стороны, но не за счет интересов других. По его словам, устранение первопричин конфликта на Украине откроет путь к его концу.