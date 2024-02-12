Запрет на выдачу виз россиянам и белорусам хотят продлить в Чехии

Фото: depositphotos/Alexandre17

Министерство иностранных дел Чехии предложило местным властям продлить запрет на выдачу виз для граждан РФ и Белоруссии. Об этом сообщает агентство ČTK.

Соответствующий запрет был введен сразу после начала спецоперации на Украине. Он также распространяется на выдачу россиянам и белорусам вида на жительство.

Действие запрета заканчивается 31 марта этого года. В связи с этим в МИД Чехии призвали продлить ограничение и сделать его бессрочным.

Ранее глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что ведомство работает над обновлением рекомендаций для соотечественников, выезжающих в недружественные страны.

До этого стало известно, что консульства Китая временно не будут выдавать визы российским туристам из-за китайского Нового года. Ограничения продлятся неделю. В частности, консульства в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге и Хабаровске будут закрыты с 10 по 17 февраля.

Шри-Ланка ввела бесплатные визы для туристов из России