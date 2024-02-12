МИД РФ обновит рекомендации по посещению недружественных стран для соотечественников

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МИД России работает над обновлением рекомендаций для соотечественников, выезжающих в недружественные страны. Об этом сообщил глава консульского департамента ведомства Алексей Климов.

"В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий", – цитирует его ТАСС.

Список недружественных стран существует с 2021 года. На сегодняшний день в нем числятся все государства Евросоюза, а также Украина, Канада, Япония, Микронезия, Великобритания и другие страны. В августе 2023 года в перечень попала Норвегия.

На сайте МИД РФ размещен перечень рекомендаций для россиян, планирующих посетить страны из списка. В частности, в рекомендациях для планирующих отправиться во Францию говорится, что там находится "значительное количество" украинцев, которые могут "проявлять агрессию" по отношению к гражданам России.



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