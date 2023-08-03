Россия включила Норвегию в список недружественных стран

Фото: depositphotos/cookelma

Правительство России включило в список недружественных стран Норвегию. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующее решение было принято для дальнейшей реализации указа Владимира Путина от 23 апреля 2021 года "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Согласно документу, на страну и ее граждан могут быть наложены ограничения вплоть до запрета приема на работу в посольства, консульства, госорганы и другие учреждения граждан, находящихся в РФ.

Кроме названия страны, правительство также указывает ряд россиян-физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов могут заключать трудовые договоры.

Норвегия имеет право продолжать работать с 27 гражданами, такой лимит был закреплен за королевством, добавили в кабмине.

Ранее в перечень недружественных стран были включены 11 заморских территорий Великобритании, а именно: Бермуды, Британская территория в Индийском океане, Британская антарктическая территория, Фолклендские острова, острова Питкэрн, Монтсеррат, острова Святой Елены, Южная Георгия, острова Вознесения и Тристан-да-Кунья и другие.



Пошлины на импорт вина из недружественных стран вырастут почти в 1,5 раза