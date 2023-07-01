Лукашенко подписал закон о возможности запрета в Белоруссии СМИ недружественных стран

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который предусматривает возможность запрета на деятельность в республике средств массовой информации стран, предпринимающих недружественные шаги против белорусских СМИ. Об этом сообщает "БелТА" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что изменения коснутся закона "О средствах массовой информации". Они направлены на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении страны и совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере.

В сообщении уточняется, что будет расширен перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к сетевому изданию, интернет-ресурсу, новостному агрегатору. Также будут введены требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, которые распространяют продукцию радиовещательных и телевизионных СМИ.

"Предусмотрено также определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев", – подчеркивает агентство.

В мае 2021 года в Белоруссии ограничили доступ к российскому сайту Sports.ru. При попытке входа на сайт появлялось сообщение об ограничении доступа согласно закону "О средствах массовой информации".

Также Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии, чтобы уничтожить страну. По его словам, на территорию Белоруссии отправляют террористов для проведения диверсионных действий и акций устрашения.

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