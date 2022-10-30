Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России расширило перечень недружественных стран, включив в него 11 заморских территорий Великобритании. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о Бермудах, Британской территории в Индийском океане, Британской антарктической территории, Каймановых островах, Фолклендских островах, островах Питкэрн, Монтсеррат, островах Святой Елены, Южной Георгии, островах Вознесения и Тристан-да-Кунья, а также Южных Сандвичевых островах, Акротири и Декелии, Терксе и Кайкосе.

Ранее в перечень уже были внесены острова Ангилья, Гибралтар и Британские Виргинские. Таким образом, теперь в него входят все 14 заморских территорий Великобритании.

Ранее стало известно, что гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять детей из РФ. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и размещен в электронной базе.

В тексте документа говорится, что законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России.

Правительство РФ дополнило перечень недружественных стран

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