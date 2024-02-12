Харрис заявила о своей готовности исполнять обязанности президента США – СМИ

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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на фоне обеспокоенности американцев возрастом президента страны Джо Байдена заявила о своей готовности исполнять обязанности американского лидера. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит", – заявила Харрис журналистам издания.

Она также отметила, что все, кто видит ее за работой, "уходят с полным осознанием ее способности руководить".

В статье указано, что Харрис в последние месяцы занялась большим кругом задач: от связанных с политикой администрации президента вопросов по абортам до более высокой роли в ситуации с конфликтом в секторе Газа.

Ранее профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что Байден действительно демонстрирует признаки прогрессивной возрастной деменции. По его словам, каждый человек может иногда путаться в словах и ошибаться. Но в случае лидера США провалы в памяти и замедление речи прогрессируют так быстро, что вызывают значительное беспокойство, указал врач.

Он подчеркнул, что опасения избирателей из-за возраста Байдена не лишены оснований.

До этого в США проводился опрос, согласно которому две трети американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена.

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