Врач Макари подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Байдена

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Президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции. Об этом заявил профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью телеканалу Fox News.

"Снижение когнитивных способностей (Байдена. – Прим. ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад", – рассказал он.

Профессор отметил, что любому человеку свойственно иногда путаться в словах и делать ошибки в речи. Однако в случае Байдена, провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают значительное беспокойство, считает профессор.

Эксперт подчеркивает, что опасения избирателей из-за возраста президента не лишены оснований. Он отметил, что при такой динамике, вероятность того, что у Байдена наступит внезапная стабилизация, крайне мала.

Ранее президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

До этого стало известно, что почти две трети американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена. Исследовательская организация Rasmussen Reports сообщила, что 59% респондентов согласились с тем, что Байден теряет остроту ума.



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