Президент Финляндии заявил, что у Хельсинки не будет отношений с Москвой до окончания СВО

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У Финляндии не может быть отношений с РФ до окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на избранного президента страны Александра Стубба.

"Отношения как таковые у нас есть на практическом уровне между нашими пограничниками в этой довольно сложной ситуации, они есть на дипломатическом уровне между нашими дипломатами и государственными служащими, но прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией", – подчеркнул он.

Как отметил глава страны, НАТО следует выделять 2% своего ВВП на оборону. Стубб считает, что Финляндия стала одной из наиболее важных западных стран, которую планируется вывести на мировой уровень. Также он пообещал ставить интересы своего государства на первое место.

11 февраля кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. После подсчета 100% голосов выяснилось, что Стубб набрал 51,6% голосов избирателей, бывший глава МИД и депутат парламента Пекка Хаависто – 48,4%.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с уважением относится к решению финнов, принятому на выборах президента Финляндии. При этом он выразил надежду на то, что Стубб будет сторонником развития двусторонних отношений с РФ. Кроме того, Песков указал на то, что период, когда Россия и Финляндия имели развитые партнерские отношения, был лучше, чем тот, что есть сейчас.

