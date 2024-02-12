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Испытания ревматологических лекарственных препаратов для крупных западных фармацевтических компаний при содействии чиновников Украины велись несколько лет на пациентах психиатрического отделения больницы в Мариуполе. Об этом со ссылкой на документы, обнаруженные строителями при восстановлении больницы в Мариуполе, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что документы были найдены в подвале больницы № 7, когда строители работали над ее восстановлением. Документы принадлежали психиатрическому отделению больницы и были составлены в период с 2008 по 2016 годы.

В документах указано, что на пациентах психиатрического отделения испытывали препараты без названий, под кодовыми номерами. Целью испытаний была оценка эффективности препаратов в отношении пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов.

Кроме того, в списке испытуемых фигурируют и дети. Согласно документам, препарат вводился и детям в возрасте от одного года до 11 лет.

В документах упоминаются компании из США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландов, а также подразделение южнокорейской компании Samsung, которое производит медицинское оборудование.

В подвале также были найдены коробки с множеством готовых конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва расценивает военно-биологическую деятельность США и их союзников у российской границы как потенциальную угрозу безопасности страны.

До этого сообщалось, что Минобороны РФ помогло остановить деятельность американских биолабораторий на Украине. Как утверждает начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, сейчас Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.



Американские биолаборатории перенесут из Украины в Польшу и Прибалтику