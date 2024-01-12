12 января, 20:07
Постпред Израиля предложил ООН предстать перед Международным судом
Фото: 123RF/palinchak
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан предложил всемирной организации самой предстать перед Международным судом в Гааге, пишет ТАСС.
Он полагает, что ООН "должна сидеть на процессе в Гааге" за то, что якобы выступила соучастником преступлений радикального движения ХАМАС против Израиля.
По мнению Эрдана, международная организация "закрыла глаза" на сооружение туннелей ХАМАС в Газе, а также на использование радикалами международной помощи для создания ракет.
Ранее стало известно, что 11–12 января в суде ООН в Гааге проходят слушания по иску ЮАР против Израиля. Последнее государство обвинили в нарушении Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.
По словам представителя ЮАР, Израиль намеренно хотел своими действиями вызвать в секторе Газа голод и обезвоживание, в результате чего многие жители анклава могут в ближайшее время просто умереть. Между тем, по мнению этой стороны, Израиль не допускает в палестинский анклав медикаменты и топливо.
До этого сообщалось, что МИД Израиля поручил своим посольствам оказать давление на мировых дипломатов и политиков для выступления против дела ЮАР в Международном суде ООН.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек
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