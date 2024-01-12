Лондон дополнительно поставит Киеву дальнобойные ракеты и снаряды для артиллерии

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Великобритания в 2024 году в рамках пакета военной помощи Украине передаст дополнительные дальнобойные ракеты, артиллерийские снаряды и противотанковые средства. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра Британии Риши Сунака.

По его словам, с момента начала спецоперации королевство выделит самый большой пакет оборонной помощи Украине стоимостью 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов). В него войдет больше противовоздушной техники, а также помощь в подготовке тысячи украинских военных.

Ранее сообщалось, что Сунак подпишет с украинским лидером Владимиром Зеленским "историческое соглашение" о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ закрепит меры поддержки, которые Лондон оказывал и продолжит оказывать Киеву.

Например, это касается решений в сфере кибербезопасности, обмена разведданными, военную и медицинскую подготовку и сотрудничества стран в оборонно-промышленной сфере.

До этого министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Киеву сотни ракет ПВО. Страна продолжает поддерживать Украину и стремится восполнить арсенал систем противовоздушной обороны, которые королевство посылало Киеву ранее, подчеркнул он.