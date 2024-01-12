США проинформировали Италию об атаке на Йемен за несколько часов до операции – МИД

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США проинформировали Италию об ударах по шиитскому движению мятежников-хуситов в Йемене за несколько часов до военной операции. Об этом заявил глава МИД страны Антонио Таяни, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что США и Великобритания спрашивали Италию, планирует ли она принимать участие в ударах по позициям мятежников, на что Рим ответил отказом.

"Об ударах этой ночью мы были проинформированы за несколько часов, но мы не можем, так как этого не позволяет конституция, отправлять войска и принять участие в военных действиях без обсуждения в парламенте", – сказал он.

Ранее представитель йеменского движения хуситов "Ансар Аллах" Абдель Салям сказал, что удары по территории Йемена наносили только Великобритания и США, а другие страны не участвовали в операции. По его данным, никакой коалиции не существует – речь идет лишь об агрессии Америки и Британии.

При этом ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря из-за атак хуситов на торговые суда. Он говорил, что в операции примут участие Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и другие страны.

После обострения в октябре 2023 года палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока армия обороны Израиля не прекратит военную операцию.



Мятежники в том числе несколько раз наносили удары по военным судам США при помощи беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет, так как Америка, по их мнению, поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной.

11 января 2024 года Совбез ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак хуситов. Россия и Китай воздержались от голосования. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, СБ отклонил российские поправки, среди которых было указание на палестино-израильский конфликт как причину обострения ситуации в Красном море.

Затем, в ночь на 12-е число, США и Великобритания нанесли авиаудары по Йемену. Взрывы были слышны в столице Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар. Позднее президент США Джо Байден подтвердил нанесение ударов по позициям хуситов в Йемене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по Йемену очередным примером "извращения англосаксами" резолюций Совета безопасности ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает удары США и Великобритании по территории Йемена, считая их нелегитимными с точки зрения международного права.



