Медведев считает, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от Украины

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США ударами по Йемену пытаются отвлечь внимание от Украины, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные", – подчеркнул он.

Политик привел статью The New York Times, в которой говорится, что Пентагон не следил за поставляемым Киеву оружием, поэтому исчезло вооружение на один миллиард долларов: почти 40 тысяч дронов-камикадзе, ПЗРК и приборов ночного видения. По словам Медведева, теперь Штаты опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

В декабре прошлого года сообщалось, что власти США считают, что вопрос о защите судов в Красном море должен быть поднят в рамках международного взаимодействия. Отмечалось, что Америка проводит тесные консультации с зарубежными союзниками для создания морской оперативной группы.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.