ХАМАС осудило удары США и Британии по Йемену

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Палестинское движение ХАМАС осудило удары США и Великобритании по Йемену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организацию.

В ХАМАС считают, что данная операция является нарушением суверенитета арабской республики. Движение возложило ответственность за ее последствия для безопасности региона на Вашингтон и Лондон.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары США по Йемену "очередным примером извращения англосаксами" резолюций Совета безопасности ООН. Между тем хуситы считают, что США и Британия операциями против Йемена пытаются отвлечь внимание от геноцида в секторе Газа.

В декабре прошлого года глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.