Прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым состоится в Уфе 13 января

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов будет похоронен в Уфе в пятницу, 13 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики.

"Прощание с Муртазой Рахимовым пройдет в пятницу, 13 января, с 09:00 до 12:00 в Государственном концертном зале "Башкортостан", – говорится в сообщении.

В 12:00 будет организован траурный митинг. Покойного Рахимова похоронят на мусульманском кладбище.

О смерти Рахимова стало известно 11 января. Он умер в возрасте 89 лет в результате продолжительной болезни. Дополнительной информации о смерти политика не сообщалось.

Муртаза Рахимов родился в 1934 году. Он выполнял функции президента Башкирии с 1993 по 2010 год. До этого Рахимов работал в должности спикера Верховного Совета республики с 1990 по 1993 год. В 2010 году был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Башкирии.



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