В Госдепе прокомментировали вопрос о письменном ответе на предложения РФ по безопасности

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В США пока не могут сказать, будет ли дан письменный ответ на предложения России в сфере безопасности. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

"Мы не будем говорить о том, в какой форме и с какой модальностью может осуществляться данное взаимодействие", – подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс отметил, что в Соединенных Штатах сохраняют настрой на продолжение диалога и дипломатическую работу с Россией.

"Надеемся, что это принесет результаты", – заключил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Ранее в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.