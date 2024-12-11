В ООН призвали выделить 30 млн долларов для помощи сирийцам на северо-западе страны

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Международная организация по миграции при ООН обратилась с призывом выделить 30 миллионов долларов для помощи 700 000 сирийцев на северо-западе страны. Об этом пишет ТАСС.

"Международная организация по миграции срочно просит предоставить 30 миллионов долларов для оказания помощи почти 700 000 человек на северо-западе Сирии в зимние месяцы после драматических событий последних дней", – указано в сообщении.

Данные средства предполагается использовать за 4 месяца для обеспечения немедленной помощи наиболее уязвимым и подверженным риску группам населения.

Ранее стало известно, что ООН сократила численность персонала в районе Дамаска на фоне перехода власти в Сирии к вооруженной оппозиции.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. Бывший президент Сирии Башар Асад решил уйти со своей должности и покинул страну, приказав отдать власть мирным путем.

Пришедшие к власти боевики, в свою очередь, предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода. Также они выступили за то, чтобы расформировать все вооруженные группы и создать единое военное управление.