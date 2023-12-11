Нарышкин заявил, что Запад неизбежно бросит Украину

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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные власти неизбежно бросят Украину, оставив ее без поддержки. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, который устроил кровавые расправы в Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", – сказал Нарышкин.

До этого глава СВР заявил о планах западных политиков заменить Владимира Зеленского другим президентом. По его словам, там считают, что действующий украинский лидер слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца.

Ранее Нарышкин сообщал, что США просили Украину максимально активизировать мобилизацию. По его словам, западные власти требовали от властей призвать на службу женщин и мужчин в возрасте от 17 до 70 лет.

