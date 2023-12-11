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Западные лидеры все чаще начинают поднимать вопрос необходимости заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.

"На Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца", – заявил он.

Ранее Нарышкин заявил, что историческая память россиян на фоне борьбы ВС РФ с нацизмом должна быть не менее тверда, чем оборона государства. По его словам, спустя всего 78 лет после победы в Великой Отечественной войне российская сторона вновь вынуждена вступить в борьбу "с этим целенаправленно возрожденным злом".

До этого глава СВР рассказал, что Вашингтон вынуждает Киев максимально активизировать мобилизацию, призвав на службу мужчин с 17 до 70 лет и женщин.

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