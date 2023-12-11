Российские войска пресекли три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие ВС РФ пресекли три попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.

Он добавил, что артиллеристы поразили пункты временной дислокации ВСУ возле Урожайного, а также скопления живой силы и техники противника в Новомихайловке. Кроме того, оперативно-тактическая авиация РФ ударила по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районе Парасковиевки.

Ранее сообщалось, что самолеты группировки войск "Запад" нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией было нанесено огневое поражение позициям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

До этого Минобороны России впервые сообщило о применении модернизированных вертолетов "Ка-52М" в зоне специальной военной операции – они нанесли удар по позициям ВСУ на донецком направлении.