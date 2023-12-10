Авиация "Запада" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

Фото: "Минобороны России"

Самолеты группировки российских войск Запад нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.

Сообщается, что экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Как отметил Шепелявцев, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией было нанесено огневое поражение позициям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

Ранее Минобороны России впервые сообщило о применении модернизированных вертолетов "Ка-52М" в зоне специальной военной операции – они нанесли удар по позициям ВСУ на донецком направлении.