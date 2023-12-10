Минобороны России впервые сообщило о применении вертолета "Ка-52М" в зоне СВО

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Минобороны России впервые сообщило о применении модернизированных вертолетов "Ка-52М" в зоне специальной военной операции – они нанесли удар по позициям ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, экипажи армейской авиации на вертолетах "Ка-52М" в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении.

В министерстве уточнили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск. Удар был нанесен по координатам, переданным авиационным наводчиком. Уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

Летчик вертолета "Ка-52М" с позывным Оса рассказал, что противодействия со стороны противника не было, экипажи вернулись без происшествий.

Ранее стало известно, что оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ сбил гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа "Баба Яга" под Артемовском.