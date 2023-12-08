Автомат АК-12 и пистолет Лебедева приняли на вооружение полиции России

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Автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева МПЛ1 приняли на вооружение в органах внутренних дел России. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба концерна "Калашников".

"Соответствующее постановление правительства РФ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", – рассказали в компании.



Уточняется, что ранее автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра и 7,62-миллиметровый АК-15 уже приняли на вооружение в подразделения российской армии. Кроме того, 9-миллиметровый пистолет Лебедева МПЛ и МПЛ1 приняли на вооружение в Росгвардии.

Как рассказал президент концерна Алан Лушников, постановление кабмина РФ является чрезвычайно важным событием для "Калашникова".

"В масштабах страны "Калашников" в очередной раз подтвердил, что остается главным оружейным брендом России", – сказал он.

Кроме того, это означает не только высокое доверие к изделиям со стороны властей России, но и позволяет принимать участие во всех государственных контрактах полиции РФ, уточнил Лушников.

Ранее он уже рассказывал, что концерн досрочно реализовал трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 для Минобороны России. По его словам, компания уже приступила к следующему контракту.

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