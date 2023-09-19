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В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, который в перспективе будет способен развить скорость свыше 1 500 метров в секунду. Об этом заявил руководитель компании разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

"Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания", – приводит его слова РИА Новости.

Лобаев пояснил, что "условно гиперзвуковым" патрон называется по той причине, что на сегодняшний день он развивает скорость "на грани" гиперзвука.

По его словам, когда определится масса серийного изделия, компания решит, выпускать патрон в пограничном с гиперзвуковым вариантом или же перейти на гиперзвук, который начинается со скорости свыше 1 500 метров в секунду.

Оружейник рассказал, что ранее компания приостанавливала проект гиперзвукового патрона из-за необходимости нарастить серийное производство уже существующего оружия по гособоронзаказу. Сейчас же работы над патроном возобновились, так как ВСУ начали применять на поле боя патроны калибра 10х100 миллиметров, которыми можно стрелять с дистанции в 2,4–2,6 километра.

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