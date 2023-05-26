17:08Безопасность
ВС РФ приняли на вооружение новую снайперскую винтовку
Фото: wikipedia.org
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.
По словам Лушникова, отзывы об использовании оружия в боевых действиях позитивные.
Кроме того, президент концерна анонсировал разработку нового ручного пулемета.
"Работа ведется. Ведется соответствующая опытно-конструкторская работа в интересах Минобороны. Она находится в очень высокой стадии. По результатам госиспытаний мы обязательно это представим", – сказал Лушников.
Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" начал поставки нового обмундирования для военнослужащих РФ. Отмечается, что в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.
До этого стало известно, что концерн поставил в зону СВО партию доработанных автоматов АК-12. Как уточнили в "Калашникове", в автомате был исключен режим отсечки по два выстрела, который не привел к увеличению эффективности, но усложнил конструкцию. При этом само оружие стало удобнее в эксплуатации.
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