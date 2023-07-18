Экспериментальные самоходные минометы "Дрок" передали ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Ростех"

"Ростех" направил партию экспериментальных самоходных минометов "Дрок" российским войскам, сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

"Комплекс 2С41 "Дрок" создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун". Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, для ослепления наблюдательных пунктов, освещения территории и создания дымовых завес", – говорится в сообщении.

В "Ростехе" отметили, что орудие смонтировано в броневой башне. При этом машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем.

Скорострельность "Дрока", как следует из описания, достигает более 10 выстрелов в минуту. Сам боекомплект вмещает более 40 мин.

"Дрок" позволяет вести огонь, не выходя из кабины, подчеркнули в госкорпорации. Переход из походного положения в боевое составляет менее минуты. Это позволит быстро уходить от огня противника и повысит защищенность экипажа, резюмировали в "Ростехе".

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