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Соединенным Штатам необходимо склонить украинского лидера Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. Об этом заявил американский конгрессмен Мэтт Гетц на своей странице в соцсети X.

По словам законодателя, Штаты уже отправили достаточное количество средств на Украину. Теперь Вашингтону необходимо сказать Зеленскому, чтобы тот стремился к миру, добавил Гетц.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прочный мир на Украине будет возможен только в том случае, если западные страны перестанут передавать Киеву оружие, а он, в свою очередь, примет новые территориальные реалии.

До этого первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон добивается того, чтобы Москва пошла на переговоры по урегулированию конфликта на Украине на выгодных для Киева условиях в конце следующего года.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине