Песков раскритиковал заявление о переговорах с Украиной на условиях Киева

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Заявления о том, что Россия должна вступить в переговорный процесс на условиях киевских властей для урегулирования конфликта на Украине, являются нереалистичными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что Соединенные Штаты хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пошла на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях.

Он объяснил, что возможные переговоры также должны опираться на Устав ООН, который диктует суверенитет и территориальную целостность Украины. Между тем "более сильная" Украина будет опираться на мощную промышленную базу внутри страны, в США и Европе и будет "более способной вновь предпринять наступление".



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