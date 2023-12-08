Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 13:48

Политика

Песков раскритиковал заявление о переговорах с Украиной на условиях Киева

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Заявления о том, что Россия должна вступить в переговорный процесс на условиях киевских властей для урегулирования конфликта на Украине, являются нереалистичными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что Соединенные Штаты хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пошла на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях.

Он объяснил, что возможные переговоры также должны опираться на Устав ООН, который диктует суверенитет и территориальную целостность Украины. Между тем "более сильная" Украина будет опираться на мощную промышленную базу внутри страны, в США и Европе и будет "более способной вновь предпринять наступление".

РФ готова рассмотреть предложения по урегулированию ситуации на Украине – Лавров

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика