Явлинский предложил способ примирения России и Украины

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Россию и Украину можно помирить по примеру Франции и Германии. Об этом сообщил РБК основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

"Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? Сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат", – напомнил пример Франции и Германии политик.

Как он утверждает, только Европа на своем опыте доказала, что может мирно решить проблему, поэтому надо брать с нее пример. Так, Явлинский вспомнил, что ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной не получилось достичь мира.

Кроме того, основатель партии "Яблоко" признался, что ощущает свою ответственность за начало конфликта на Украине.

"Я не смог убедить людей пойти по другой дороге. Я ее видел, говорил о ней с 1995 года, а убедить не смог", – отметил он.

Также Явлинский прокомментировал вопрос о коллективной ответственности, подчеркнув, что у каждого свое отношение к различным событиям. При этом он уточнил, что за 30 лет страна могла одиннадцать раз пойти по другой дороге: восемь раз на думских выборах и три раза – на президентских.

"Народ выбрал другое направление. Значит, он за это платит. Может быть, теперь будет для него большой урок и станет что-то понятно. А может быть, и нет", – заключил основатель партии "Яблоко".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад запретил Украине вести переговоры с Россией. По ее словам, весной прошлого года Киев сделал запрос на переговоры с Москвой, на что последняя дала свое согласие и начала процедуру. Однако Запад, в том числе Вашингтон и Лондон, выступил против дипломатического урегулирования.

До этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что украинские власти в вопросе переговоров переходят в стадию торга. Так, в Киеве заявили, что не будут подписывать с РФ мирный договор, пока та не выплатит репарации.



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