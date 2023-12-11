Спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине возобновится 12 декабря

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Специальная чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН по защите палестинского народа возобновится во вторник, 12 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя этого органа.

Уточняется, что проведение заседания было инициировано по просьбе Египта и Мавритании.

Ранее стало известно, что количество погибших в секторе Газа после обострения палестино-израильского конфликта возросло почти до 18 тысяч.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что агрессивные действия радикального движения ХАМАС не могут быть основанием для наказания всех палестинцев. Представитель международной организации напомнил, что гуманитарное право предусматривает защиту гражданского населения при любых обстоятельствах.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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