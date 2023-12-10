Число погибших в секторе Газа увеличилось почти до 18 тысяч

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Количество погибших в секторе Газа после обострения палестино-израильского конфликта возросло почти до 18 тысяч. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Минздрава палестинского анклава.



10 декабря стало известно, что спецборт МЧС РФ доставил из Египта в Москву еще 100 россиян и членов их семей, ранее эвакуированных из сектора Газа. По данным ведомства, с начала гуманитарной миссии России в секторе Газа в Москву доставили 1 051 человека, 473 из которых – дети.

До этого диппредставитель Ирана в РФ Казем Джалали назвал достойной позицию России с начала ответных атак Израиля на сектор Газа. Он напомнил, что через несколько дней после начала эскалации конфликта Владимир Путин объявил, что главным вопросом в отношении Палестины является справедливость.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств