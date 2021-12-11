Захарова с иронией отреагировала на слова Зеленского о "шлагбауме" на пути Украины в НАТО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не может войти в НАТО из-за "шлагбаума, обойти который не получается".

"Ползком?" – написала она с иронией в своем телеграм-канале.

10 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северный Альянс готов сесть за стол переговоров с Россией, однако не намерен идти на компромиссы относительно права Украины и Грузии в будущем присоединиться к НАТО.

Он также добавил, что вопрос о членстве в Альянсе этих стран могут решать только они сами и государства НАТО, а у России нет права вето в этом деле.

Ранее в этот же день в МИД РФ заявили, что Запад взял курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов.