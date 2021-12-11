Столтенберг отказал России в компромиссе по вопросу вступления Украины в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северный Альянс готов сесть за стол переговоров с Россией, однако не намерен идти на компромиссы относительно права Украины и Грузии в будущем присоединиться к НАТО.
"Мы никогда не согласимся с системой, в которой большие страны, такие как Россия, имеют сферы собственных интересов, чтобы они могли контролировать или решать, что малые страны могут делать", – приводит словам Столтенберга ТАСС.
Он также добавил, что вопрос о членстве в Альянсе Украины и Грузии могут решать только эти государства и страны НАТО, а у России нет права вето в этом деле.
Ранее в МИД РФ заявили, что Запад взял курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов. В российском министерстве также подчеркнули, что диалог с США по вопросам обеспечения безопасности остро необходим, так как отношения между Россией и коллективным Западом дошли до критической точки. В ведомстве считают, что поведение западных стран провоцирует серьезные военные риски, которые могут привести к масштабным конфликтам в Европе.
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