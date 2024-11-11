Несколько беспилотников сбито над Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО и РЭБ обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников над Воронежской областью. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Глава региона уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, работа ПВО продолжается.

Ранее силы ПВО сбили 13 украинских дронов самолетного типа над Курской и Белгородской областями в ночь на 11 ноября. Так, 12 из них уничтожено над Курской областью, один – над Белгородской.

До этого средства РЭБ отразили атаку БПЛА в Ростовской области. Вражеские беспилотники попытались нанести удар по городу Каменск-Шахтинскому, однако все они были обезврежены. Предварительно, никто не пострадал.