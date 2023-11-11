11 ноября, 22:06Политика
Премьер-министр Японии заявил об угрозе безопасности страны
Фото: ТАСС/EPA/FAZRY ISMAIL
Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает издание NHK.
Он считает, что угроза безопасности возникла на фоне полетов российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем. Премьер-министр призвал обеспечить должный уровень военного бюджета и принять меры, чтобы укрепить оборону Токио.
Он также добавил, что в стране начнут разработку ракет для отражения возможных атак по Японии.
Ранее сообщалось, что власти Японии выразили сожаление по поводу решения Москвы остановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия.
До этого российское правительство решило прекратить действие соглашения с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Документ был одобрен в Токио еще 13 октября 1993 года. Сейчас между Россией и Японией прекращается сотрудничество в сфере ликвидации ядерного оружия и создания комитета по работе в этих целях.
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