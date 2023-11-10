Умер экс-председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода

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Бывший председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Kyodo News.

Отмечается, что 19 октября он подал в отставку по состоянию здоровья. Хосода уточнял, что решение связано с тем, что в июле у него были признаки ишемического инсульта головного мозга, на фоне этого обострились и другие заболевания.

Между тем оппозиция планировала потребовать от него более детальных объяснений. По ее мнению, отставка Хосоды была вызвана его связями с религиозной организацией "Церковь объединения".

В сообщении добавили, что деятельность организации и связи с ней высшего эшелона политической элиты Японии стали мотивами для убийства экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ летом 2022 года.

Хироюки Хосода родился 5 апреля 1944 года. Он занимал пост спикера Палаты представителей Японии с ноября 2021 года.

Кроме того, политик занимал пост главного секретаря кабинета министров Дзюнъитиро Коидзуми с 2004 по 2005 год и генерального секретаря Либерально-демократической партии с 2008 по 2009 год.