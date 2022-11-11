Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе, сообщает ТАСС.

Церемония прощания прошла 11 ноября в Александро-Невском соборе города. Проститься пришли порядка 200 человек – родные и близкие, представители власти и общественности. Гроб с телом во время прощания был открыт. Затем Стремоусова похоронили на центральной аллее кладбища Абдал.

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Авария произошла на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 – в сторону Новой Каховки.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что виноватым в случившемся является водитель большегруза. Он отметил, что водитель авто, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать аварии.

Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Он получил награду за мужество и отвагу, которые были проявлены при исполнении служебного долга.



Следовали прибыли на место ДТП, в котором погиб Стремоусов

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