Сенатор Карасин: возобновление авиасообщения будет главной темой на переговорах с США

Фото: depositphotos/denisismagilov

Возобновление прямого авиасообщения и возвращение собственности дипломатических представительств РФ будут одними из приоритетных вопросов для российской делегации в переговорах с США. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.

"Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября. Мы, я надеюсь, узнаем об этих результатах", – отметил сенатор.

Карасин также призвал зарубежных партнеров исправить сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что именно в этом и заключается задача здравомыслящей дипломатии.

В 2025 году российская и американская делегации провели уже два раунда консультаций: в феврале и в апреле. Оба этапа переговоров прошли на стамбульской площадке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подтверждал, что третий раунд консультаций России и США по "раздражителям" пройдет этой осенью. Министр напомнил, что стороны уже обсудили вопросы виз, функционирования посольств и дипломатической собственности, а также работу диппредставительств.