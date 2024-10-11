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Министры обороны стран НАТО на следующей неделе планируют пересмотреть многолетнюю политику в отношении РФ. Об этом сообщает Politico.

"Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия – НАТО. <...> Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников", – говорится в сообщении.

По данным издания, проект еще не подготовлен, а военные последствия изменений могут нести ограниченный характер. При этом некоторые члены Альянса беспокоятся, что слишком агрессивная стратегия может передать РФ дестабилизирующий сигнал.

Ранее Владимир Путин указывал на то, что НАТО не просто обсуждает вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимает решение о вовлечении в конфликт на Украине. В случае принятия это будет означать прямое участие стран Альянса в конфликте, уточнил президент.

В свою очередь, лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен высказался за прекращение конфликта на Украине после заявлений Путина о вовлечении НАТО. По его мнению, российский лидер предостерегает страны Альянса от разрешения Киеву наносить удары по России из дальнобойного оружия, поскольку это будет расцениваться как прямой акт агрессии.

Он призвал Североатлантический альянс стремиться к завершению украинского конфликта и прекращению враждебных действий с РФ.

