Столтенберг напишет мемуары о 10-летней "вахте" на посту генсека НАТО

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Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг напишет книгу о 10 годах своей "вахты" на посту главы Альянса, сообщает РИА Новости.

Выпустить его мемуары должны осенью следующего года. Книга выйдет под рабочим названием "Моя вахта". В ней Столтенберг расскажет о работе в НАТО в очень драматический период. Права на книгу уже проданы в девять стран.

Ранее Столтенберг говорил, что когда завершатся его полномочия, он начнет писать книгу, однако не стал раскрывать ее содержание.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября стал 14-м генеральным секретарем НАТО. Он сменил норвежца Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.

Послы НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса 26 июня. Срок мандата Рютте составляет 5 лет и может быть продлен.