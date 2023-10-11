НАТО объявила о расширении коалиции по созданию общей системы ПВО

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Североатлантический альянс заявил о расширении коалиции европейских государств по созданию общей системы противовоздушной обороны "Щит европейского неба". Десять стран НАТО подписали документ о совместных закупках зенитных систем и ракет в рамках проекта, сообщается на сайте Альянса.

"Министры обороны десяти стран НАТО подписали меморандум о взаимопонимании по развитию инициативы "Щит европейского неба" под руководством Германии", – говорится в заявлении.

Проектом планируется укрепить европейские ПВО и ПРО, а также расширить их интеграцию. Уточняется, что участниками инициативы стали Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды и Словения.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что если Североатлантический альянс и Россия вступят в прямое столкновение, то НАТО очень быстро потерпит разгромное поражение.

Военный добавил, что в американской армии все построено на обмене большого потока информации с помощью ноутбуков. По его словам, для этого ВС США нужны самолеты, ретранслирующие связь, чтобы все работало идеально.

Ранее Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности РФ. Лидер РФ также заявил, что приближение Альянса к российским границам является серьезнейшим вызовом для безопасности страны. При этом, подчеркнул российский президент, РФ никогда не была против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что политика Североатлантического альянса всегда создавала напряженную ситуацию на континенте. Представитель Кремля добавил, что РФ внимательно следит за сигналами новых членов НАТО о готовности разместить у себя элементы военной инфраструктуры.

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