11 сентября, 13:04Политика
Песков заявил, что политика НАТО ведет к усилению конфронтации на континенте
Фото: depositphotos/maxxyustas
Политика Североатлантического альянса всегда создавала напряженную ситуацию на континенте, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что РФ внимательно следит за сигналами новых членов НАТО о готовности разместить у себя элементы военной инфраструктуры.
"Мы никогда не обманывались, не носили розовые очки, никогда не ставили под сомнение тот факт, что НАТО – это все-таки это продукт, созданный в эпоху "холодной войны", эпоху противостояния", – подчеркнул он.
По мнению Пескова, Альянс не способен совершать действия, которые снимают напряженность. Его решения приводят только к конфронтации, резюмировал он.
Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что западные страны должны предоставить гарантии безопасности российской стороне и не принимать Украину в НАТО, это может поспособствовать урегулированию украинского конфликта. Он подтвердил мнение правительства Венгрии о том, что переговоры могут показать свою эффективность только в том случае, если в них примут участие Россия, Украина и США.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что приглашение Украины в НАТО могло бы привести к началу новой мировой войны.
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