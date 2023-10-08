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Североатлантический альянс повлиял на значительное сокращение населения Украины за время конфликта. Об этом заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

"НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь", – заявил Моррис.

Он отметил, что из-за демографического кризиса после распада СССР привел к тому, что на Украине почти не осталось молодежи, а возраст большинства украинцев составляет от 30 до 40 лет.

Моррис также заявил, что средний возраст солдата ВСУ – 40 лет. Он привел данные за 2020 год, согласно которым мужчин этого возраста на Украине было не более 300 тысяч человек.

Таким образом, заявляет журналист, с учетом того, что потери ВСУ составили около полумиллиона человек, НАТО, разжигая конфликт отправкой техники и финансов, напрямую влияет на истребление населения Украины.

Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдайском форуме заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч человек с начала контрнаступления в июне 2023 года. Он отметил, что украинская сторона также потеряла 557 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.



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