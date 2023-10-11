Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с РФ о создании объединенной системы ПВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутаты киргизского парламента ратифицировали соглашение с Россией о создании объединенной системы противовоздушной обороны, сообщает ТАСС.

По данным агентства, проект закона парламентарии одобрили сразу в трех чтениях. На основании этого документа будет создана объединенная региональная система противовоздушной обороны РФ и Киргизии.

Рядом с российской авиабазой в городе Кант Чуйской области на период действия соглашения киргизская сторона предоставит земельный участок площадью пять гектаров.

В мае Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Москва и Бишкек подписали соглашение летом прошлого года. Согласно договору, стороны создадут объединенную региональную систему ПВО России и Киргизии, которая станет составной частью объединенной системы ПВО стран Содружества Независимых Государств.

При этом управление региональной системой ПВО будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.

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